Зеленского и дух Украины признали человеком года по версии журнала TIME

Об этом сообщает TIME .

"Успех Зеленского как лидера военного времени основывается на том, что мужество заразно", - говорится в сопроводительном сообщении.

Отмечается, что именно его прошлое актера помогает Зеленскому "читать толпу" и реагировать на потребности и ожидания.

"Теперь его аудиторией стал весь мир. Он решил не подвести их", – пишет TIME.

Также была отмечена храбрость украинского народа, который не разбежался, а "кинулся с оружием защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами".

Также президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times.

В топ-100 самых влиятельных женщин в 2022 году вошли 8 украинок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb