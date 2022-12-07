Зеленского и дух Украины признали человеком года по версии журнала TIME
Человеком года по версии американского издания TIME стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины"
Об этом сообщает TIME .
"Успех Зеленского как лидера военного времени основывается на том, что мужество заразно", - говорится в сопроводительном сообщении.
Отмечается, что именно его прошлое актера помогает Зеленскому "читать толпу" и реагировать на потребности и ожидания.
"Теперь его аудиторией стал весь мир. Он решил не подвести их", – пишет TIME.
Также была отмечена храбрость украинского народа, который не разбежался, а "кинулся с оружием защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами".
- Также президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times.
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