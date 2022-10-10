Зеленского "эвакуировали из Киева": ЦПД обнародовал новые фейки россиян

Об этом сообщает телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

Параллельно с ракетными обстрелами всей территории Украины Россия через своих пропагандистов начала атаковать украинское государство и в информационном поле. В частности, для распространения неуверенности и паники запустила дезинформацию, что "Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева". В ответ президент Украины записал видеообращение с ул. Банковой в 11:02.

Активно продвигается тезис, что "началось наступление с территории Республики Беларусь". А глава Черниговской ОВА сообщил, что ситуация на госгранице Украины контролируемая. Утверждают россияне и то, что "сразу с ракетными ударами началось наступление рашистов по всей линии фронта". Однако такая информация не подтверждена.

"В Украине была полностью уничтожена вся инфраструктура". Премьер-министр Украины заявил о повреждении 11 объектов инфраструктуры. Не получила подтверждений и запущенная информация о "массовой эвакуации сотрудников посольств в Украине".

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев не поддаваться панике, слушать советы государственных органов и доверять информации только из проверенных источников.