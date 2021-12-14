Зеленский дал команду организовать преследование и посадить меня в тюрьму вместе с Бутусовым, Шустером, Гордоном и Разумковым, - Богдан
Экс-руководитель ОПУ Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтоб ДБР организовало уголовное преследование его, а также журналистов Юрия Бутусова, Савика Шустера, Дмитрия Гордона и бывшего главу ВР Дмитрия Разумкова
Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.
"Поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму. Ну, там список длинный. Там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа", - подчеркнул экс-председатель ОПУ.
Богдан заявил, что среди списка также есть журналист Дмитрий Гордон и разные блоггеры.
По его словам, команду и. о. руководителя ГБР Алексею Сухачеву дал лично президент Зеленский.
"Лично, да, дает команду посадить. Товарищ Сухачев - он сейчас исполняет обязанности. А очень хочет быть назначен постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собираются. Получает негласные следственно-розыскные действия", – заметил он.
Богдан сказал, что санкцию суда на проведение следственных действий выдает судья из Полтавы, которого ДБР шантажирует из-за обвинений в получении взятки.
"У них есть там какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика. Взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая", – добавил он.
- Напомним, Богдан заявил, что депутаты от партии "Слуга Народа" ежемесячно получают в конвертах деньги за "нужные" голосования в Верховной Раде.
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