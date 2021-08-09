Зеленский звонил где-то из леса, - Пятов вспомнил, как во время Евро говорил с президентом

Об этом сообщает BurBuzz .



Пятов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский общался с национальной командой во время Евро-2020.



"Он поговорил с нами по-своему, по-простому. Чувствовалась свобода. Звонил из какого домика, где-то в лесу, в обычной футболке, без галстука. Сказал много чего хорошего, меня с днем рождения поздравил. Просто в обычной и непринужденной атмосфере без пафоса", - сказал Андрей Пятов.



На Евро-2020 сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал.