Зеленский звонил где-то из леса, - Пятов вспомнил, как во время Евро говорил с президентом
Капитан сборной Украины по футболу Андрей Пятов вспомнил, как общался с Владимиром Зеленским
Об этом сообщает BurBuzz .
Пятов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский общался с национальной командой во время Евро-2020.
"Он поговорил с нами по-своему, по-простому. Чувствовалась свобода. Звонил из какого домика, где-то в лесу, в обычной футболке, без галстука. Сказал много чего хорошего, меня с днем рождения поздравил. Просто в обычной и непринужденной атмосфере без пафоса", - сказал Андрей Пятов.
На Евро-2020 сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал.
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