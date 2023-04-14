Зеленский: Жизнь Саакашвили сейчас зависит от нравственного решения, ему необходимо оказать медпомощь

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от нравственного решения… Которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", - говорится в заявлении.