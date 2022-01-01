Зеленский ждет россиян с "холодцом и бутылкой"

Об этом глава украинского государства заявил в своем поздравительном слове по случаю начала нового 2022 года, передает Еспресо.TV.



"Чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука", – сказал Зеленский.



"И чтобы друзья – и чтобы они были настоящие, которые готовы сражаться за тебя, – не в Твиттере, а рядом", – добавил он.



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В общем, недоброжелательных соседей Украины президент в новогоднем поздравлении вспоминал дважды.



Кроме приглашения "в гости с холодцом и бутылкой, а не с оружием" Владимир Зеленский также сказал, что украинцы не боятся чужих армий.



"Любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что сильная армия по нашу сторону границы нас защищает", - подчеркнул глава государства.





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