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Зеленский заявил об "отвратительных злоупотреблениях", обнаруженных во время проверок "военкомов"

3 августа, 2023 четверг
23:11
Криминал

В военкоматах должны работать люди, имеющие достоинство и видевшие войну, понимающие ценность защиты Украины, а не "цену решения"

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что заслушал сегодня доклады руководителя СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко. В частности, один из вопросов – проверка "военкомов".

"Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений. Откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств", - говорится в докладе.

Он отметил, что были сделаны выводы, что в системе комплектования нужны люди, понимающие, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений.

"В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину", - добавил Зеленский.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья4. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

1 августа прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей, где обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

СБУ
Владимир Зеленский
полиция
мобилизация
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