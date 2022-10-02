Зеленский заявил об освобождении поселка "Архангельское" в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что украинским силам удалось освободить поселок "Архангельское" в Херсонской области
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
"Благодарю воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинам 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении. Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отметились хорошими Миролюбовку", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что сегодня Украина отмечает не только День учителя, но и День сил терробороны. Поэтому Зеленский поблагодарил еще и воинов 115-й бригады терробороны, внесших немалый вклад в защиту Житомирщины, а также воинов 117-й бригады, защищающих северо-восточное направление Сумской области.
- 2 октября президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине был полностью зачищен от оккупантов. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо рассказал, что сейчас в городе происходит разминирование, создаются условия для восстановления жизни в Лимане и оказывается помощь тем, кому она сейчас наиболее необходима.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное