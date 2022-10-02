Об этом он сообщил в вечернем обращении.

"Благодарю воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинам 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении. Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отметились хорошими Миролюбовку", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что сегодня Украина отмечает не только День учителя, но и День сил терробороны. Поэтому Зеленский поблагодарил еще и воинов 115-й бригады терробороны, внесших немалый вклад в защиту Житомирщины, а также воинов 117-й бригады, защищающих северо-восточное направление Сумской области.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине был полностью зачищен от оккупантов. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо рассказал, что сейчас в городе происходит разминирование, создаются условия для восстановления жизни в Лимане и оказывается помощь тем, кому она сейчас наиболее необходима.

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