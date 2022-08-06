Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба, нанесенного нападением России
Для создания механизма компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией Российской Федерации, президент Владимир Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством Андрея Ермака
Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.
Он заявил, что вопрос компенсации ущерба – это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.
Для создания механизма компенсации Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.
"В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного войной", - говорится в сообщении.
Кроме того, важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции. Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для нашего государства.
Сообщается также, что Украина проводит переговоры с партнерами по поводу того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.
"В ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм", - говорится в сообщении.
- 19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.
- По состоянию на 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
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