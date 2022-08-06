Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба, нанесенного нападением России

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.

Он заявил, что вопрос компенсации ущерба – это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

Для создания механизма компенсации Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.

"В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного войной", - говорится в сообщении.

Кроме того, важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции. Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для нашего государства.

Сообщается также, что Украина проводит переговоры с партнерами по поводу того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.

"В ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день наши партнеры не ставят под сомнение, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм", - говорится в сообщении.

19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.

По состоянию на 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

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