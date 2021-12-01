Зеленский заявил о рекордном росте ВВП и уменьшении госдолга

Об этом Зеленский сказал, выступая в Раде в среду, 1 декабря, передает Еспресо.TV.



"Несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, вызванный именно этой пандемией, мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период Независимости, превысит $190 млрд. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах. Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП", - сказал Зеленский.



Президент добавил, что золотовалютные резервы Украины выросли до $30 млрд, а ставка кредитов для среднего и малого бизнеса опустилась ниже 10% и составляет в среднем 9,7%. Зеленский отметил, что украинский бизнес получил более 70 млрд грн по программе кредитования "5-7-9".



Зеленский также заявил о росте с 1 декабря минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. При этом, по словам президента, средняя зарплата в Украине в 2021 году впервые превысила 500 долларов.



Кроме того, президент пообещал, что с 1 января 2022 года зарплата врача составит не менее 20 тыс. грн.

Напомним, 1 декабря Зеленский анонсировал программу "Украинская мечта", согласно которой налогоплательщики смогут брать выгодные кредиты на недвижимость, авто или образование.

Во время ежегодного обращения к ВР Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца до 10 декабря.