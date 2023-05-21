Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил об ошибке журналистов.

Он написал, что Зеленский сказал: "Думаю, нет", – на фразу журналиста о россиянах, объявивших захват Бахмута.

"Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута", - написал пресс-секретарь.

Ранее Reuters написала, что президент ответил на вопрос, находится ли город под контролем Украины.

"Думаю, нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте ничего нет", - говорилось в публикации.

Журналист Кристофер Миллер написал, что ему в комментарии команда Зеленского объяснила, что под словами "город потерян" президент имел в виду, что Бахмут полностью разрушен.