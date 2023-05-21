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Обновлено

Reuters со ссылкой на Зеленского сообщило о потере Бахмута, представитель президента заявил об ошибке

21 мая, 2023 воскресенье
10:28
Война с Россией

СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о потере контроля ВСУ над городом Бахмут Донецкой области. В ОП это опровергают

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил об ошибке журналистов.

Он написал, что Зеленский сказал: "Думаю, нет", – на фразу журналиста о россиянах, объявивших захват Бахмута.

"Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута", - написал пресс-секретарь.

Ранее Reuters написала, что президент ответил на вопрос, находится ли город под контролем Украины.

"Думаю, нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте ничего нет", - говорилось в публикации.

Журналист Кристофер Миллер написал, что ему в комментарии команда Зеленского объяснила, что под словами "город потерян" президент имел в виду, что Бахмут полностью разрушен.

  • Напомним, 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
  • В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
  • Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
Владимир Зеленский
Бахмут
Военные новости
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