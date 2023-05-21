Reuters со ссылкой на Зеленского сообщило о потере Бахмута, представитель президента заявил об ошибке
СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о потере контроля ВСУ над городом Бахмут Донецкой области. В ОП это опровергают
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил об ошибке журналистов.
Он написал, что Зеленский сказал: "Думаю, нет", – на фразу журналиста о россиянах, объявивших захват Бахмута.
"Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута", - написал пресс-секретарь.
Ранее Reuters написала, что президент ответил на вопрос, находится ли город под контролем Украины.
"Думаю, нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте ничего нет", - говорилось в публикации.
Журналист Кристофер Миллер написал, что ему в комментарии команда Зеленского объяснила, что под словами "город потерян" президент имел в виду, что Бахмут полностью разрушен.
- Напомним, 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное