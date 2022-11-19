Зеленский заявил о плане деоккупации очередных территорий на Юге и Востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о плане деоккупации очередных территорий на Юге и Востоке Украины
Об этом стало известно из его видеообращения. .
"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы - это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на Юге и Востоке страны", - говорится в сообщении.
Кроме этого, он добавил, что отдельно были обсуждены бои в Донецкой области.
"Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки", – сказал Зеленский.
- 19 ноября стало известно, что во временно оккупированном Луганске увеличивается количество российских войск.
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