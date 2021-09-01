Зеленский заявил о нескольких вариантах привлечения США к "Нормандскому формату"
Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в "Нормандском" формате
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины, передает Укринформ.
"Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", - сказал он.
Зеленский отметил, что "вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине".
Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.
"Все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", - отметил президент.
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