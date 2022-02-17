Зеленский заявил о нескольких попытках связаться с Путиным по поводу накопления войск, в Кремле подтвердили запросы и объяснили отказ

Об этом сообщает ТАСС и "РБК-Украина" .



"Не в последние дни, время от времени Украина, как страна ответственная, в любые моменты рисков эскалации, информации по этим рискам, информации по взысканию войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - рассказал он.



По его словам, в этом месяце тоже был такой запрос.



"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах договоренностей, разговоры из РФ", - добавил президент Украины.



Президент Украины заявил, что готов к "любому формату" переговоров.



"Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, на самом деле, они не готовы с нами общаться", - сказал Зеленский.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Украина неоднократно предлагала им организовать встречу президентов двух стран, но у РФ якобы есть вопрос о порядке переговоров.



"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - сказал спикер Путина.



По словам Пескова, украинская сторона предлагает встречи на тему Донбасса, а РФ исключает такие предложения.



"Слушайте, давайте вы с донбассами будете говорить о Донбассе", - заявил он.

Напомним, что в Белом доме сообщили, что в течение последних дней количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.

Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.

В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.

В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.

17 февраля РФзаявила о выводе 10 военных колонн из Крыма.