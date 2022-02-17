Зеленский заявил о нескольких попытках связаться с Путиным по поводу накопления войск, в Кремле подтвердили запросы и объяснили отказ
Украинская сторона не раз предлагала России организовать встречу президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но РФ постоянно исключает эти предложения
Об этом сообщает ТАСС и "РБК-Украина" .
"Не в последние дни, время от времени Украина, как страна ответственная, в любые моменты рисков эскалации, информации по этим рискам, информации по взысканию войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - рассказал он.
По его словам, в этом месяце тоже был такой запрос.
"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах договоренностей, разговоры из РФ", - добавил президент Украины.
Президент Украины заявил, что готов к "любому формату" переговоров.
"Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, на самом деле, они не готовы с нами общаться", - сказал Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Украина неоднократно предлагала им организовать встречу президентов двух стран, но у РФ якобы есть вопрос о порядке переговоров.
"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - сказал спикер Путина.
По словам Пескова, украинская сторона предлагает встречи на тему Донбасса, а РФ исключает такие предложения.
"Слушайте, давайте вы с донбассами будете говорить о Донбассе", - заявил он.
- Напомним, что в Белом доме сообщили, что в течение последних дней количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.
- Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
- 17 февраля РФзаявила о выводе 10 военных колонн из Крыма.
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