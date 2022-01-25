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Зеленский заявил о "контролируемой ситуации" в зоне ООС и спрогнозировал "результат и мир" от встречи советников Нормандского формата

25 января, 2022 вторник
20:28
Общество Зеленский

Во вторник, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что ситуация на Востоке Украины контролируема, а встреча советников Нормандского формата 26 января принесет "результат и мир"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За минувшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня, и войска у наших границ не исчезли", - отметил президент.

Зеленский добавил, что 26 января состоится встреча советников Нормандского формата.

"Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине. Разумеется, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат, а значит, будет и мир", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что некоторые страны вывозят своих дипломатов и их семей из Украины из-за информации о вероятном вторжении РФ. Однако, по словам Зеленского, это не значит, что вторжение точно произойдет.

"То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежную эскалацию, и есть тонкости сложной дипломатической игры", - отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что в Украине хватает газа и угля для прохождения отопительного сезона. Вместе с тем, по его словам, существует много попыток вызвать кризис.

"Но нам хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в Украине много вакцин против COVID-19, и свободно более 70% коек для больных коронавирусом людей.

Президент подчеркнул, что не нужно бояться негативной или ложной информации по интернету, ведь все под контролем, и нужно, "чтобы интернет боялся нас".

"Мы 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы", - сказал Зеленский.

  • Напомним, встреча политических советников Нормандской четверки пройдет в среду, 26 января, в Париже. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил участие в этой встрече.
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