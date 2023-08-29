Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить

Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мне кажется, что "политически дожать" от президента можно расшифровать как то, что из Крыма просто нужно сделать остров. Тогда политическое решение РФ будет самым реальным", - сказал Огрызко.

По его мнению, сделать остров – прервать цепочки поставок вооружений, техники и личного состава в Крым.

"Тогда будет оставаться два варианта действий - или обрекать группировку российских войск на тотальное уничтожение. Даже бесконтактно, потому что когда мы получим дальнобойные ракеты, это можно делать из освобожденных территорий перед Крымом. Тогда будет вариант уничтожения этой группировки или политическое решение о том, что это группировка оттуда выйдет, как она вышла из Херсона и так далее.Мне кажется реалистичным этот вариант, но когда ВСУ смогут обеспечить отрезание Крыма от всех цепей поставок со стороны РФ.Это предполагает, что и мост через Керченский пролив пойдет за крейсером "Москва" , – подытожил эксминистр.