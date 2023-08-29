Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
"Политически дожать" от президента можно расшифровать как то, что из Крыма просто нужно сделать остров. Тогда политическое решение РФ будет наиболее реальным
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Мне кажется, что "политически дожать" от президента можно расшифровать как то, что из Крыма просто нужно сделать остров. Тогда политическое решение РФ будет самым реальным", - сказал Огрызко.
По его мнению, сделать остров – прервать цепочки поставок вооружений, техники и личного состава в Крым.
"Тогда будет оставаться два варианта действий - или обрекать группировку российских войск на тотальное уничтожение. Даже бесконтактно, потому что когда мы получим дальнобойные ракеты, это можно делать из освобожденных территорий перед Крымом. Тогда будет вариант уничтожения этой группировки или политическое решение о том, что это группировка оттуда выйдет, как она вышла из Херсона и так далее.Мне кажется реалистичным этот вариант, но когда ВСУ смогут обеспечить отрезание Крыма от всех цепей поставок со стороны РФ.Это предполагает, что и мост через Керченский пролив пойдет за крейсером "Москва" , – подытожил эксминистр.
- Президент Владимир Зеленский считает, что когда Силы обороны выйдут на админграницу с оккупированным Крымом, можно будет "дожать демилитаризацию России" в Крыму политическим путем.
- "Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего о тех, кто это будет выполнять", – сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.62Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное