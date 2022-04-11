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Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе

11 апреля, 2022 понедельник
12:33
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Южной Кореи, заявил, что в заблокированном Мариуполе количество погибших людей достигает десятков тысяч

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Зеленского, самая плохая ситуация в Мариуполе, который заблокирован российскими войсками с 1 марта.

"Это был полумиллионный город. Оккупанты заблокировали его и не разрешали завозить туда воду и еду. Пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушено, там десятки тысяч погибших. Несмотря на это россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", – сказал Зеленский.

Он призвал предоставить Украине оружие, с помощью которого удастся деблокировать многострадальный Мариуполь.

"У вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас есть бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. И когда стоит вопрос выживания в войне, направленной на полное покорение народу, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересматривать, действовать быстро. Нужно помогать", – уверен Зеленский.

  • 9 апреля сообщалось, что в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан в подземном переходе в окрестностях города в районе Садков, чтобы затем уничтожить их в крематории и скрыть преступления.

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геноцид
Мариуполь
Владимир Зеленский
Южная Корея
погибшие
воєнні злочини Росії
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