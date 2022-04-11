Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По словам Зеленского, самая плохая ситуация в Мариуполе, который заблокирован российскими войсками с 1 марта.

"Это был полумиллионный город. Оккупанты заблокировали его и не разрешали завозить туда воду и еду. Пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушено, там десятки тысяч погибших. Несмотря на это россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", – сказал Зеленский.

Он призвал предоставить Украине оружие, с помощью которого удастся деблокировать многострадальный Мариуполь.

"У вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас есть бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. И когда стоит вопрос выживания в войне, направленной на полное покорение народу, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересматривать, действовать быстро. Нужно помогать", – уверен Зеленский.

9 апреля сообщалось, что в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан в подземном переходе в окрестностях города в районе Садков, чтобы затем уничтожить их в крематории и скрыть преступления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb