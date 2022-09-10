Зеленский заявил о деоккупации еще двух населенных пунктов Харьковщины
В Харьковской области воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку
Об этом Владимир Зеленский сообщил в telegram.
"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку, что на Харьковщине. Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждой!", - написал президент Украины.
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- Напомним, так называемый первый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что военные РФ покинули Изюм и ряд других населенных пунктов в Харьковской области.
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