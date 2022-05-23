Зеленский заявил, что законопроект о правовом статусе граждан Польши предусматривает уравнение прав поляков и украинцев

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Решение, о котором сказал - это подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона о наших гражданах, об украинцах. Как теперь у них? Украинцы и украинки, временно находящиеся в Польше, спасаясь от этой войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки", - сказал Зеленский.

Он заявил, что принятие подобного закона в Украине будет правильным жестом.

"Да будет так, что гражданам Польши никогда не придется таким законом пользоваться. Но давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение", - подытожил президент.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о особом правовом статусе граждан Польши в Украине.