Об этом он сказал в интервью BBC .

По убеждению президента, ВСУ готовы к контрнаступлению, но армии все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".

"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", - заявил Зеленский.