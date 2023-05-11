Зеленский заявил, что ВСУ требуют больше времени на подготовку к контрнаступлению
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. Необходимое оружие поступает партиями
Об этом он сказал в интервью BBC .
По убеждению президента, ВСУ готовы к контрнаступлению, но армии все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".
"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", - заявил Зеленский.
- В апреле заместитель министра обороны Анна Маляр говорила , что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия на востоке Украины.
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