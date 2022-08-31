Зеленский заявил, что ВСУ будут уничтожать склады, штабы и технику россиян в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у россиян нет безопасности ни на одном участке оккупированных территорий, ВСУ будут уничтожать склады, штабы и технику агрессора и в Крыму
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее" , – сказал президент Украины.
По словам Зеленского, ВСУ будут уничтожать склады, штабы и технику россиян на всех оккупированных территориях Украины.
"По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем - значит , под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: убежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- Вечером 18 августа в Керчи местные жители слышали взрывы. Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработало ПВО.
- Впоследствии раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек. В этот же день жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы в Евпатории . Сообщалось о работе ПВО.
- 20 августа, по словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .
- В пятницу, 26 августа, в Севастополе снова раздались звуки , похожие на взрывы. оккупанты снова сообщили о работе ПВО.
- 27 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму
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