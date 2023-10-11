Зеленский заявил, что война уже на последнем этапе, и озвучил планы по второму сроку президентства

Об этом он рассказал в интервью Digi24.

Президент отметил, что не может назвать точную дату окончания войны. По его мнению, этого не может сделать никто.

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я тоже не могу вам этого сказать", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что сейчас продолжается последняя часть войны, и она самая тяжелая.

"Это не его середина. Первый период – занятие, потом остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части самой тяжелой", - сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что не уйдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будут баллотироваться в президенты.

"Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны", - подытожил он.