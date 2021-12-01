Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца
Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца до 10 декабря
Об этом он заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Вчера мы проголосовали важный налоговый закон №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства на наших детей, поэтому до 10 декабря я вношу законопроект об "экономическом паспорте" украинца. Согласно ему плата за использование недр накапливаться на персональных счетах детей - граждан Украины. Когда им исполнится 18 лет, наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья", - заявил Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский в марте 2021 года анонсировал введение экономического паспорта украинца.
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