Зеленский заявил, что власть близка к "классному результату" в очищении правоохранительной системы

Об этом он сказал в эфире "Право на власть".

По словам президента, что сейчас Украина достигла лучшего результата в очистке системы, чем некоторые страны в Европе.

"Сейчас в правоохранительной системе идет настоящий момент очищения. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых европейских государств", - сказал Зеленский.

Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.

11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский.

20 августа глава Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об отставке.

В тот же день начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку