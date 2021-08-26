Зеленский заявил, что власть близка к "классному результату" в очищении правоохранительной системы
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет очищение в правоохранительной системе
Об этом он сказал в эфире "Право на власть".
По словам президента, что сейчас Украина достигла лучшего результата в очистке системы, чем некоторые страны в Европе.
"Сейчас в правоохранительной системе идет настоящий момент очищения. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых европейских государств", - сказал Зеленский.
- Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.
- 11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский.
- 20 августа глава Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об отставке.
- В тот же день начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное