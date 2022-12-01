Зеленский заявил, что верит в адекватность Путина и в то, что он не использует ядерное оружие
Зеленский убежден, что Путин не использует ядерное оружие против Украины или других государств, но отметил, что это вопрос его адекватности
Об этом глава государства сказал в среду, выступая в режиме онлайн на ежегодном саммите DealBook, проводимом газетой New York Times, сообщает Укринформ.
"Не думаю, что он использует ядерное оружие – это вопрос его адекватности", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы ведущего. Кроме того, украинский лидер считает, что Путин не контролирует своих военных.
По словам Президента, нельзя допустить, чтобы Путин остался безнаказанным; он принял решение захватить украинские территории и уничтожить украинский народ, и какое бы оружие он ни использовал, Украина будет противостоять этому.
Саммит DealBook – ежегодное мероприятие, которое организует NYT и финансовый обозреватель Эндрю Росс Соркин. Он проводит интервью с известными лицами, влияющими на важнейшие события. В этом году обсуждается война России против Украины, падение криптовалюты, увольнение персонала в крупных технологических компаниях, формирование нового правительства Израиля.
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