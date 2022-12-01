Об этом глава государства сказал в среду, выступая в режиме онлайн на ежегодном саммите DealBook, проводимом газетой New York Times, сообщает Укринформ.

"Не думаю, что он использует ядерное оружие – это вопрос его адекватности", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы ведущего. Кроме того, украинский лидер считает, что Путин не контролирует своих военных.

По словам Президента, нельзя допустить, чтобы Путин остался безнаказанным; он принял решение захватить украинские территории и уничтожить украинский народ, и какое бы оружие он ни использовал, Украина будет противостоять этому.

Саммит DealBook – ежегодное мероприятие, которое организует NYT и финансовый обозреватель Эндрю Росс Соркин. Он проводит интервью с известными лицами, влияющими на важнейшие события. В этом году обсуждается война России против Украины, падение криптовалюты, увольнение персонала в крупных технологических компаниях, формирование нового правительства Израиля.

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