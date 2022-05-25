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Главная война с Россией Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией

Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией

25 мая, 2022 среда
10:24
война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину устраивает нейтральная позиция Китая по поводу войны с Россией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я думаю, что Китай выбрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я думаю, что Украину устраивает эта политика, это лучше, чем он бы помогал России. Хочется верить, что за нашей спиной Китай не будет проводить другую политику. Так что нас устраивает этот статус кво. Я сейчас не вижу шагов, которые Китай бы делал против Украины. Я, к сожалению, не вижу и поддержки Китая", - сказал Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

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Мир
Украина
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Китай
Владимир Зеленский
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