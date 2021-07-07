Зеленский заявил, что Украина является самой быстрой в Европе по темпам проведения реформ

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Если мы откровенно говорим о сроках, о ситуации, о климате, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, то я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе. Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какова цена времени для нас, потому что время у нас измеряется людьми ", - сказал Зеленский.



Он добавил, что сейчас Украина проводит больше реформ, чем большинство стран.

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