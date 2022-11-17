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Зеленский заявил, что Украина может согласиться на экспорт аммиака из РФ при условии обмена пленными по формуле "всех на всех"

17 ноября, 2022 четверг
15:04
Экономика

Украина может согласиться на транзит российского аммиака, на котором настаивает РФ только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на конференции Bloomberg New Economy Forum в четверг, передает Интерфакс-Украина .

"О экспорте аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим торговать с Россией, помогать им – они наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных", - сказал Зеленский.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2,418 тыс. км, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

  • "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствовал продление "зернового соглашения", но призвал снять препятствия для экспорта удобрений из Российской Федерации.

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Владимир Зеленский
обмен пленными
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