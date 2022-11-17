Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на конференции Bloomberg New Economy Forum в четверг, передает Интерфакс-Украина .

"О экспорте аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим торговать с Россией, помогать им – они наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных", - сказал Зеленский.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2,418 тыс. км, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствовал продление "зернового соглашения", но призвал снять препятствия для экспорта удобрений из Российской Федерации.

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