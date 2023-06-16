Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну

Об этом Зеленский сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Россия хочет взорвать (Запорожскую, – ред.) АЭС. Потому что, так же как и с плотиной, они не заинтересованы в ситуации безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину остановить этот конфликт" , – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, Украине нужно больше оружия.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее победим", – говорится в заявлении президента.