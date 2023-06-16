Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские власти хотят взорвать Запорожскую АЭС
Об этом Зеленский сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News.
"Россия хочет взорвать (Запорожскую, – ред.) АЭС. Потому что, так же как и с плотиной, они не заинтересованы в ситуации безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину остановить этот конфликт" , – сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, Украине нужно больше оружия.
"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее победим", – говорится в заявлении президента.
- 16 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин вводит химические войска для провокации на заводе "Крымский титан".
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