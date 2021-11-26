Зеленский заявил, что передал списки пленных всем, кто общается с Путиным

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передаёт Еспресо.TV.



"По списку. У нас есть верифицированный полный список. Мы считаем, что он справедливый. Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом. У него была встреча с президентом РФ - списки (пленных крымских татар, - ред) были переданы российской стороне . Я его поблагодарил, ждем ответа, его пока нет", - заявил Зеленский.



Он сказал, что передавал списки пленных всем, кто общается с Путиным.



"По списку - я их давал и проговаривал со всеми людьми, которые общаются с руководством России - Шарль Мишель, госпожа Меркель, господин Байден. Мы ждем разговора президентов США и России, список передан. Ожидаем, что на их уровне будет поднят этот вопрос", – заявил президент.



Зеленский добавил, что обмены не сработали, кроме того, когда он напрямую договаривался с Путиным.



"Есть разные списки, поднимающиеся на заседаниях в ТКГ, есть списки крымских татар, есть списки наших пленных на территории РФ. Все эти списки есть и мы работаем, отдельно относительно людей, которые неизвестно, где находятся. Отдельно вопросы, относительно семей, которые остались без своих мужчин", - подытожил президент.

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