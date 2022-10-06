Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к австралийским чиновникам, политологам, экспертам и ученым, специализирующимся на вопросах геополитики и глобальной безопасности в ведущем независимом аналитическом центре Австралии – Институте Лоуи.

"Что должно делать НАТО - исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно! Это должны быть превентивные удары, чтобы они знали, что будет, если РФ применит ядерное оружие, а не наоборот - ждать ядерных ударов, чтобы потом сказать: "Ах ты так – ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что должно делать НАТО", - заявил Зеленский.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского о необходимости превентивного удара по России призывом к началу мировой войны.

"Заявления Зеленского – не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасающими последствиями", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание" на заявления президента Украины, поскольку "де-факто руководят деятельностью Киева".

Еще истеричнее была реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она заявила, что Зеленский превратился в монстра.

"Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Не обошелся без своего комментария и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны совершить превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех других", - написал он в своем телеграме.

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