English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский заявил, что НАТО должно бы нанести превентивные удары по РФ в случае ядерной угрозы. В Кремле назвали это "призывом к началу мировой войны"

Зеленский заявил, что НАТО должно бы нанести превентивные удары по РФ в случае ядерной угрозы. В Кремле назвали это "призывом к началу мировой войны"

6 октября, 2022 четверг
21:23
война с Россией

Президент Украины призвал НАТО не ждать ядерного удара, а превентивно заставить Россию не наносить его, что вызвало истеричные заявления Кремля

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к австралийским чиновникам, политологам, экспертам и ученым, специализирующимся на вопросах геополитики и глобальной безопасности в ведущем независимом аналитическом центре Австралии – Институте Лоуи.

"Что должно делать НАТО - исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно! Это должны быть превентивные удары, чтобы они знали, что будет, если РФ применит ядерное оружие, а не наоборот - ждать ядерных ударов, чтобы потом сказать: "Ах ты так – ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что должно делать НАТО", - заявил Зеленский.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского о необходимости превентивного удара по России призывом к началу мировой войны.

"Заявления Зеленского – не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасающими последствиями", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание" на заявления президента Украины, поскольку "де-факто руководят деятельностью Киева".

Еще истеричнее была реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она заявила, что Зеленский превратился в монстра.

"Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Не обошелся без своего комментария и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны совершить превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех других", - написал он в своем телеграме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
Дмитрий Песков
Читайте также:
Рамзан Кадиров
5 октября, 2022 среда
В ISW пояснили, почему Путин не решился наказать Кадырова и Пригожина за критику минобороны РФ
Біла Церква
5 октября, 2022 среда
Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе, есть пострадавший
винищувач
5 октября, 2022 среда
Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.15
    Покупка 40.15
    Продажа 41.06
  • EUR
    Покупка 39.06
    Продажа 40.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
21:49
Солдаут. Менее чем за 12 часов продали все 10 тыс. браслетов из последней довоенной партии стали Азовстали
21:48
Русские военные
Кремль через мобилизацию хочет уничтожить народы, которые могут протестовать против путинского режима – Скибицкий
21:21
Обновлено
ПВО
Пять беспилотников через пять часов: украинские воины уничтожили вражеские БпЛа на Юге страны
21:11
Байден не исключил встречу с Путиным во время саммита G20
21:01
OPINION
Агия Зегребельская
Ближний Восток не на первой линии американских интересов
20:57
Украина планирует открыть посольство в Гане
20:54
"Достигли прогресса в создании зоны ядерной безопасности на ЗАЭС": Гросси встретился с Зеленским и подчеркнул, что МАГАТЭ считает станцию украинской
20:42
В общественном транспорте Украины запретили включать музыку: вступил в силу закон об "акустическом насилии"
20:38
Зеленский на саммите Европейского политсообщества: РФ убивает, запугивает, коррумпирует. Победить ее нужно в Украине
20:37
Владимир Путин
По случаю 70-летия Путина глава РПЦ Кирилл призвал два дня молиться о его здоровье
20:37
ВСУ поразили 24 скопления оккупантов и их техники, 2 склада боеприпасов, зенитные и артиллерийские средства и 5 дронов
20:30
Эксклюзив
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
Нанесение превентивных ударов по белорусским военным объектам снизит способность россиян, - генерал Кривонос
20:28
Шмыгаль назвал условие крупных поставок электричества в ЕС и сказал, как Украина может способствовать энергобезопасности Европы
20:24
В октябре в Украине продадут еще шесть спиртзаводов
20:22
Прошли на лодке 400 км. На Аляске задержали двух российских уклонистов с Чукотки
20:10
Посол Украины в Израиле просит власти прекратить избегать однозначности и оказать нашей стране помощь
19:59
Россия использовала более 80 иранских дронов, из них 60% сбиты ВСУ, - Генштаб
19:46
Эксклюзив
Почему украинцам снова не дали литературного Нобеля?
19:32
Незаконно аннексированные регионы Украины были внесены в конституцию РФ
19:31
Атака россиян на Ferrexpo. Коррумпированные суды и удар по имиджу Украины
19:31
OPINION
Прощание с империей с первокурсниками в бомбоубежище
19:25
В октябре РФ вывезла на донецкое и херсонское направления 30 вагонов боеприпасов из Беларуси, - Генштаб
19:19
Порошенко о восьмом пакете санкций ЕС: шаг в верном направлении, но нужно полное эмбарго на российский экспорт
18:59
В ЕС обсуждают установку "ценового коридора" на импорт газа, - Reuters
18:55
Допрашивали, угрожали пыткми: Лубинец сообщил международным организациям об исчезновении украинцев на границе РФ с Эстонией
18:50
ВСУ освободили поселок Грековка в Луганской области, - Гайдай
18:50
Обновлено
Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие
18:41
Эксклюзив
У Кремля еще есть несколько козырей и его не интересует количество людей, которых бросят в мясорубку войны, - генерал Кривонос
18:37
За три дня в Дии украинцы приобрели военные облигации на 25 млн грн
18:27
Обновлено
Кирилл Шевченко
Верховная Рада уволила главу НБУ Кирилла Шевченко
18:17
В McDonald&#39;s объяснили задержку открытии ресторанов в Украине
18:13
Олег Газманов
Коллаборанты, певцы, идеолог и глава ЦИК РФ: Стало известно, кто попал в новый пакет санкций ЕС против России
18:12
Отправлять посылки из Польши в Украину стало дешевле: Poczta Polska снизила тарифы
18:00
Минобороны ждет направления первых 150 тыс. мобилизованных россиян в Украину, - Резников
17:58
После аварий на газопроводах Россия заявила, что готова запустить в работу заблокированный "Северный поток - 2"
17:48
"Нация футбола": в прокат выходит фильм о становлении украинской сборной
17:35
Российского оппозиционного политика и журналиста Кара-Мурзу обвинили в госизмене
17:28
OPINION
Продолжается необъявленная война между ОПЕК+ и странами-импортерами нефти
17:27
Иностранцы могут отдаленно открывать бизнес в Украине и платить здесь налоги: приняли закон об е-резидентстве
17:27
Спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и ищут виновных в подрывах
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV