Зеленский заявил, что награда Politico – для всех украинцев

Об этом он заявил во время церемонии вручения награды.

"Благодарен изданию Politico Europe за отличие для украинцев. Именно для украинцев - потому что лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не одного только себя, а общую волю, общую мечту, общую цель его народа", - сказал он в своей речи, видео которой опубликовано в Telegram.

По словам Зеленского, украинцы сейчас максимально едины и максимально сильні.

"Мы сосредоточены на защите нашей независимости – и поэтому нам столько удается. Мы оказались перед угрозой потерять все – и потому нашли силу стать номером один", - сказал президент.

"И для меня честь – представлять всех украинцев и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели. Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но – уже в мире", - добавил он.

Американское издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы , а президента РФ Владимира Путина - "неудачником года".

Раньше Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

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