Зеленский заявил, что музей Голодомора достроят к 2023 году

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает Радио Свобода.

"Время отдаляет нас все дальше и дальше от тех трагических времен. И действительно почти не осталось в живых свидетелей, переживших Голодомор. Мы ответственны за сохранение и передачу этой памяти современным и будущим поколениям за донесение правдивой информации о Голодоморе", - сказал он.

Зеленский добавил, что этот вопрос под его личным контролем.

90-ю годовщину придутся на ноябрь 2023 года. Четвертая суббота ноября признана Днем памяти жертв голодоморов.