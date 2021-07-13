Зеленский заявил, что музей Голодомора достроят к 2023 году
Вторую очередь Национального музея Голодомора достроят к 90-й годовщине трагедии
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает Радио Свобода.
"Время отдаляет нас все дальше и дальше от тех трагических времен. И действительно почти не осталось в живых свидетелей, переживших Голодомор. Мы ответственны за сохранение и передачу этой памяти современным и будущим поколениям за донесение правдивой информации о Голодоморе", - сказал он.
Зеленский добавил, что этот вопрос под его личным контролем.
90-ю годовщину придутся на ноябрь 2023 года. Четвертая суббота ноября признана Днем памяти жертв голодоморов.
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