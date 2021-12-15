Зеленский заявил, что мог бы использовать "Северный поток - 2" как инструмент в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток - 2" является серьезным инструментом для разговора с президентом России Владимиром Путиным
Об этом президент сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке - 2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезный инструмент для разговора с РФ", - сказал Зеленский.
По словам президента, такой инструмент находится в руках лидеров стран Европейского Союза.
"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-либо сдвиги в исполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, Зеленский заявил, что "не исключает прямых переговоров с Путиным".
- 15 декабря президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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