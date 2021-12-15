Зеленский заявил, что мог бы использовать "Северный поток - 2" как инструмент в переговорах с Путиным

Об этом президент сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке - 2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезный инструмент для разговора с РФ", - сказал Зеленский.

По словам президента, такой инструмент находится в руках лидеров стран Европейского Союза.

"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-либо сдвиги в исполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены", - подчеркнул Зеленский.



