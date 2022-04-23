Зеленский заявил, что должен встречаться с Путиным для дипломатического решения войны, и выразил уверенность в суде над военными преступниками РФ

Об этом он заявил во время пресс-конференции в метро Киева, передает Общественное .



"Я не хочу, я должен встречаться с президентом РФ, если мы планируем в дипломатическом пути решить этот вопрос", – подчеркнул Владимир Зеленский.



Он выразил уверенность, что все, кто отдавал преступные приказы на войне России против Украины, предстанут перед трибуналом.



"Я считаю, что не хочу, а все точно предстанут перед трибуналом, перед судом. Все кто отдавал все приказы. Позорные приказы по уничтожению людей, детей и всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это бывает годы! Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте. Я уверен, что будет последний гвоздь в политике этого государства", – заметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский заверил , что в Грузию вернут украинского посла. Когда Украина будет ощущать поддержку политических лидеров страны.

Также он предостерег РФ от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах.

Владимир Зеленский назвал невозможной деблокаду Мариуполя. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb