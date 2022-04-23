Зеленский заявил, что должен встречаться с Путиным для дипломатического решения войны, и выразил уверенность в суде над военными преступниками РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, но должен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным для дипломатического разрешения войны
Об этом он заявил во время пресс-конференции в метро Киева, передает Общественное .
"Я не хочу, я должен встречаться с президентом РФ, если мы планируем в дипломатическом пути решить этот вопрос", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Он выразил уверенность, что все, кто отдавал преступные приказы на войне России против Украины, предстанут перед трибуналом.
"Я считаю, что не хочу, а все точно предстанут перед трибуналом, перед судом. Все кто отдавал все приказы. Позорные приказы по уничтожению людей, детей и всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это бывает годы! Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте. Я уверен, что будет последний гвоздь в политике этого государства", – заметил президент Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное