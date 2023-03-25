Об этом Зеленский сказал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun .

По его словам, он не получил от Китая никакой реакции на предложенную Украиной "формулу мира" из 10 пунктов и предложение о встрече на высшем уровне.

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Я не получал предложения встретиться. Хотя по дипломатическим каналам давал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной. Он отметил, что "уважение суверенитета и территориальной целостности" должно быть на первом месте.