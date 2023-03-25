Зеленский заявил, что до сих пор не получил ответа на предложение встретиться с Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не получил ответа на предложение встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином
Об этом Зеленский сказал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun .
По его словам, он не получил от Китая никакой реакции на предложенную Украиной "формулу мира" из 10 пунктов и предложение о встрече на высшем уровне.
"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Я не получал предложения встретиться. Хотя по дипломатическим каналам давал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая", - сказал Зеленский.
Президент Украины также выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной. Он отметил, что "уважение суверенитета и территориальной целостности" должно быть на первом месте.
- В ноябре 2022 года на саммите Большой двадцатки на Бали Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.
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- В МИД Украины заявили, что следят за визитом Си Цзиньпина в Россию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на РФ, чтобы она прекратила войну.
- По данным Financial Times, Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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