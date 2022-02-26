Зеленский: Алиев пообещал дать Украине горючее для карет скорой помощи и ГСЧС

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем обращении к украинцам.



"Добрый друг Украины Ильхам Гейдар Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов. Все непросто. Но теперь все будет", - отметил он.



Он также отметил в twitter, что по результатам разговора с президентом Азербайджана всем АЗС SOCAR в Украине поручено предоставлять горючее для карет скорой помощи и ГСЧС бесплатно. Ночью ждут самолет с медикаментами из Азербайджана.

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