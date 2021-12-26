Зеленский затягивает с подписанием закона о наказании России за военные преступления, - СМИ
Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Кремль принимает активные меры по изменению состава населения на оккупированном полуострове
Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии.
"Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. В основном то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не, как в командировки, а на постоянную работу, т.е. с женой и ребенком", - отметила Скрипник.
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Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.
"Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия – ред.) в принципе пытается уничтожить или вытеснить проукраинское население", - отмечает правозащитница.
"Глава Крымской правозащитной группы отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму имеет закон о наказаниях за военные преступления. Он принят во втором чтении, но уже полгода лежит без подписи президента Украины Владимира Зеленского", - отмечается в сообщении Крым.Реалии.
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