Зеленский затягивает с подписанием закона о наказании России за военные преступления, - СМИ

Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии.

"Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. В основном то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не, как в командировки, а на постоянную работу, т.е. с женой и ребенком", - отметила Скрипник.



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Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.

"Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия – ред.) в принципе пытается уничтожить или вытеснить проукраинское население", - отмечает правозащитница.

"Глава Крымской правозащитной группы отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму имеет закон о наказаниях за военные преступления. Он принят во втором чтении, но уже полгода лежит без подписи президента Украины Владимира Зеленского", - отмечается в сообщении Крым.Реалии.





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