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Главная Спорт Зеленский запустил флешмоб, посвященный матчу Украина - Англия на Евро-2020. ВИДЕО

Зеленский запустил флешмоб, посвященный матчу Украина - Англия на Евро-2020. ВИДЕО

2 июля, 2021 пятница
22:07
Спорт

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб, посвященный матчу Украина - Англия на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В своем Twitter Зеленский призвал украинцев присоединиться к флешмобу, где нужно записать ролик и назвать свой населенный пункт, откуда будут болеть за сборную Украины.

"Устроим перекличку большого, более сорокомиллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или поселок. Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра побеждать вся Украина!", - написал Владимир Зеленский.


В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

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Общество
сборная Англии
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