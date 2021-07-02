Об этом сообщает Еспресо.TV.



В своем Twitter Зеленский призвал украинцев присоединиться к флешмобу, где нужно записать ролик и назвать свой населенный пункт, откуда будут болеть за сборную Украины.



"Устроим перекличку большого, более сорокомиллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или поселок. Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра побеждать вся Украина!", - написал Владимир Зеленский.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

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