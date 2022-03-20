Зеленский запретил деятельность ОПЗЖ, "Партии Шария" и еще 9 партий во время военного положения

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



"Не надо думать ничтожно, а особенно тем, кому украинцы дали право быть политиками. Я хочу напомнить всем деятелям из любых лагерей, это неважно. Военное время очень хорошо показывает ничтожность личных амбиций тех, кто пытается поставить собственные интересы, партию, или карьера выше интересов государства, нашего народа. Любая активность политиков направлена на раскол, или коллаборация не будет удачи, но получит жесткий ответ", - сказал Владимир Зеленский.



В "черный список" попали сразу 11 партий.



"СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция" ; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





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