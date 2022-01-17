"Зеленский запрещает подписывать подозрение Коломойскому": Порошенко предположил, что олигарх шантажирует президента

Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.



"Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решение Зеленского. Имел, должен и будет продолжать иметь. Допускаю, ему есть чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлена", - сказал Порошенко.



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При этом Порошенко назвал выступление Зеленского по поддержанию санкций США против Коломойского чисто декларативным и заявил, что президент запрещает подписывать подозрение олигарху.



"А они (санкции - ред.) введены? То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, то где арест имущества Коломойского? Где санкции, которые применены? Почему не предъявлено подозрение (Коломойскому - ред.)? Можете мне объяснить, почему за почти три года Зеленского не предъявлено подозрение? А я вам скажу – потому что прокурор ее не подписывает! Она готова уже три года. Никто не подписывает. Зеленский запрещает кому-либо подписывать подозрение Коломойскому", - сказал Порошенко.



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