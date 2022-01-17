"Зеленский запрещает подписывать подозрение Коломойскому": Порошенко предположил, что олигарх шантажирует президента
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко предположил наличие у олигарха Игоря Коломойского компромата на президента Владимира Зеленского
Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.
"Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решение Зеленского. Имел, должен и будет продолжать иметь. Допускаю, ему есть чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлена", - сказал Порошенко.
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При этом Порошенко назвал выступление Зеленского по поддержанию санкций США против Коломойского чисто декларативным и заявил, что президент запрещает подписывать подозрение олигарху.
"А они (санкции - ред.) введены? То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, то где арест имущества Коломойского? Где санкции, которые применены? Почему не предъявлено подозрение (Коломойскому - ред.)? Можете мне объяснить, почему за почти три года Зеленского не предъявлено подозрение? А я вам скажу – потому что прокурор ее не подписывает! Она готова уже три года. Никто не подписывает. Зеленский запрещает кому-либо подписывать подозрение Коломойскому", - сказал Порошенко.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Порошенко заявил , что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном поводе на заседание Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы , чтобы вылететь в Украину.
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