Зеленский заменил начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС
Президент Владимир Зеленский принял решение о замене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операцией объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Соответственно от должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.
Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Александр Павлюк - командующим Операцией объединенных сил.
Как сообщили в ОПУ, Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных Силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии.
- Напомним, что 27 июля стало известно об освобождении от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.
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