Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Соответственно от должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Александр Павлюк - командующим Операцией объединенных сил.

Как сообщили в ОПУ, Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных Силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии.

Напомним, что 27 июля стало известно об освобождении от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.