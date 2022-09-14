Зеленский заменил главу Национальной службы посредничества и примирения
Зеленский уволил главу Национальной службы посредничества, примирения и назначил нового
Соответствующие указы №649 и №648 появились на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Окису Александра Ярославовича с должности главы Национальной службы посредничества и примирения согласно поданному им заявлению.
На его должность был назначен Кухнюк Дмитрий Владимирович.
- Ранее президент Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Черниговской и Херсонской областях.
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