Об этом он заявил на онлайн-пресс-конференции командиров полка Азов, освобожденных из плена.

Кротевич рассказал, что вся операция по выходу из "Азовстали" была согласована с руководством государства, однако правительство предоставило "азовцам" право выбора покидать ли территорию завода.

"Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко имел связь с президентом Украины, с главнокомандующим Залужным и с руководителем ГУР Будановым. Вся операция по выходу из "Азовстали" была согласована с руководством государства", - рассказывает он.

Как отмечает Кротевич, из-за обилия раненых офицерский состав принял решение о выходе из "Азовстали" единогласно.

"Нам было очень тяжело принять это решение, но на тот момент было 600 раненых и 300 из них просто гнили. Они гибли очень медленно. Поэтому офицерский состав единогласно принял решение выйти в плен, чтобы срочно оказать медпомощь раненым", - сообщает он.

Никита Надточий, исполняющий обязанности командира полка "Азов" отметил , что в условиях современной войны полку "Азов" не хватает танков и артиллерии для того, чтобы быть автономными в своих действиях и иметь возможность вести боевые действия на суше.

Офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что не все освобожденные азовцы готовы к общению с представителями СМИ и медиа.

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