Зеленский, Залужный, Бандера и Шевченко: появился рейтинг 100 величайших украинцев всех времен
Жители Украины считают самым выдающимся украинцем поэта Тараса Шевченко. Второе место занимает президент Владимир Зеленский, а третье – писательница Леся Украинка
Об этом говорится в рейтинге проекта "Народный топ" Социологической группы "Рейтинг".
Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко (63,9% опрошенных так считают).
В первую пятерку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).
В десятке разместились и Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%) .
В свою очередь во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%) , Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).
В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).
Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) хоть одного выдающегося украинца.
Опрос проводился 8-9 октября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.
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