Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники имеют успехи на Харьковском направлении фронта
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
Однако названия уволенных населенных пунктов президент пока не называет
"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. И, думаю, каждый гражданин чувствует гордость за наших воинов. Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде , 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
- 7 сентября на войне в Украине ликвидировали двух майоров армии РФ.
- Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ 7 сентября, на Донбассе российский агрессор наступал в направлении Соледара и Бахмута, но украинские защитники сумели отразить атаки.
- С начала суток, 7 сентября, россияне нанесли более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.
- На Херсонском направлении фронта ВСУ сократили российский артиллерийский дивизион до 60%.
- 7 сентября украинские военные сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка вблизи Балаклеи Харьковской области.
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