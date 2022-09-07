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Главная война с Россией Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области

Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области

7 сентября, 2022 среда
22:37
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники имеют успехи на Харьковском направлении фронта

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Однако названия уволенных населенных пунктов президент пока не называет

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. И, думаю, каждый гражданин чувствует гордость за наших воинов. Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде , 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

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