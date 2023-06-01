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Зеленский: задействованный в зерновой инициативе порт "Южный" фактически заблокирован, там накоплено 1,5 млн тонн агропродукции

1 июня, 2023 четверг
00:02
Война с Россией

Порт "Южный" в Одесской области, который является одним из трех портов в рамках инициативы экспорта аграрной продукции из Украины, фактически заблокирован из-за действий РФ в Черном море

Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Из трех портов, согласованных в рамках Черноморской зерновой инициативы, порт "Южный" фактически заблокирован. Более 1,5 млн тонн агропродукции накоплено в одном "Южном". И это зерно, которое ожидают по меньшей мере 10 стран мира, в частности Турция, Египет", Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов. То есть, блокада одного порта в Украине создает чрезвычайно серьезные риски для разных народов. Причем, в частности, для тех, отношениями с которыми Россия еще и пытается спекулировать", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что международное сообщество понимает важность украинского продовольственного экспорта.

"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству - это глобально важный фактор безопасности. Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокировка мореходства в Черном море", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил благодарность всем в мире, кто помогает увеличивать пространство безопасности в Черном море и давит на Россию для разблокирования поставок продовольствия.

Также Зеленский сообщил, что провел в Одессе совещание по развитию украинской портовой инфраструктуры.

Новости
Владимир Зеленский
зерно
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