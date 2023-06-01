Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Из трех портов, согласованных в рамках Черноморской зерновой инициативы, порт "Южный" фактически заблокирован. Более 1,5 млн тонн агропродукции накоплено в одном "Южном". И это зерно, которое ожидают по меньшей мере 10 стран мира, в частности Турция, Египет", Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов. То есть, блокада одного порта в Украине создает чрезвычайно серьезные риски для разных народов. Причем, в частности, для тех, отношениями с которыми Россия еще и пытается спекулировать", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что международное сообщество понимает важность украинского продовольственного экспорта.

"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству - это глобально важный фактор безопасности. Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокировка мореходства в Черном море", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил благодарность всем в мире, кто помогает увеличивать пространство безопасности в Черном море и давит на Россию для разблокирования поставок продовольствия.

Также Зеленский сообщил, что провел в Одессе совещание по развитию украинской портовой инфраструктуры.