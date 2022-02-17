Зеленский: за нас умирать никто не будет, но требуется глобальный документ о гарантиях безопасности для Украины

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы говорим, что мы на пути в Альянс. НАТО - единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что это единственная альтернатива самостоятельной защите на сегодняшний день. Украину сейчас защищают 200 тыс. профессиональных военных, и это все, что есть, по его словам. А все остальные заявления - это популизм, и сейчас уже никто не уверен, что с ними ничего не случится.

"У многих появились сомнения. Однако кроме теорий, призывов, законов, постановлений парламента есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский.

Потому, как говорит президент, партнеры Украины должны тратить ресурсы на общие ценности. Зеленский подчеркнул, что вопрос украинской безопасности поднимался на уровне лидеров разных государств, которые могут дать гарантии, учитывая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. И эти страны, в случае опасности, могут взять на себя ответственность, в частности, финансирования украинской армии.

"Обучение, реабилитация и т. д. Мощная независимая армия на территории Восточной Европы, на территории Украины, которая защищает Украину и не только, потому что сдерживает любые последующие посягательства. В этом нет ноу-хау. Только сегодня все это на обеспечении бюджета Украины. За исключением некоторого вооружения, которое нам поставляют партнеры. Но я еще раз говорю - они помогают себе", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что важным пунктом является энергетическая безопасность.

"Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия - будем неготовы... Помимо прагматических вещей нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не отделаемся, и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там лдолжно быть четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что называние дат предполагаемого вторжения РФ в Украину, а также панические настроения вредят экономике государства. Также он заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с "Л/ДНР", потому что они ничего не решают.



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