Зеленский за достижения в 2022 году вошел в список самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg 50
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список самых влиятельных людей мира за достижения в 2022 году по версии агентства Bloomberg 50
Об этом информирует Bloomberg.
"Это наш шестой ежегодный обзор тех, чьи достижения заслуживают признания в бизнесе, политике, науке и технике, финансах и развлечениях. Ни одна история не доминирует в этом году в Bloomberg 50, как война в Украине: в списке есть Владимир Зеленский", - пишет издание.
В частности, в списке канцлер казны Великобритании Джереми Хант, судья Верховного суда США Кеттанджи Браун, гендиректор FTX GROUP Джон Рэй, соучредитель и генеральный директор BRING A TRAILER MEDIA LLC Рэнди Нонненберг, глава ADANI GROUP Гаутам Адани, Ким Кардашьян и другие.
Bloomberg, описывая достижения Зеленского, подчеркнул, что президент возглавляет сопротивление вторжению России уже 10 месяцев.
"Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать в начале войны и с помощью ночных обращений в социальных сетях убеждал украинцев, что они победят. Зеленский, получивший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало", - написало издание.
Отмечается, что украинские силы вытеснили российские войска из Киева, а затем и на севере. Это не без поставки оружия и финансовой поддержки США, Европы и других союзников.
"В ноябре украинские военные одержали большую победу, вернув Херсон – единственный областной центр, который российские силы захватили во время вторжения. Президент России Владимир Путин намекнул, что может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться заставить Украину – и Запад – заключить соглашение, которое позволит ему сохранить часть своих достижений. Ожидается, что послевоенное восстановление разрушенной экономики Украины будет стоить более 340 миллиардов долларов", - добавляют в агентстве.
- 13 октября украинский народ и его лидеры оказались среди финалистов премии имени Сахарова.
- 19 октября украинский народ и его лидеры, в частности, президент Владимир Зеленский, получили Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за то, что украинский народ стал в этом году лауреатом награды Европарламента – Премии Сахарова.
- 14 декабря в Европарламенте народу Украины была вручена премия имени Сахарова за свободу мысли.
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