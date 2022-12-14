Об этом информирует Bloomberg.

"Это наш шестой ежегодный обзор тех, чьи достижения заслуживают признания в бизнесе, политике, науке и технике, финансах и развлечениях. Ни одна история не доминирует в этом году в Bloomberg 50, как война в Украине: в списке есть Владимир Зеленский", - пишет издание.

В частности, в списке канцлер казны Великобритании Джереми Хант, судья Верховного суда США Кеттанджи Браун, гендиректор FTX GROUP Джон Рэй, соучредитель и генеральный директор BRING A TRAILER MEDIA LLC Рэнди Нонненберг, глава ADANI GROUP Гаутам Адани, Ким Кардашьян и другие.

Bloomberg, описывая достижения Зеленского, подчеркнул, что президент возглавляет сопротивление вторжению России уже 10 месяцев.

"Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать в начале войны и с помощью ночных обращений в социальных сетях убеждал украинцев, что они победят. Зеленский, получивший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало", - написало издание.

Отмечается, что украинские силы вытеснили российские войска из Киева, а затем и на севере. Это не без поставки оружия и финансовой поддержки США, Европы и других союзников.

"В ноябре украинские военные одержали большую победу, вернув Херсон – единственный областной центр, который российские силы захватили во время вторжения. Президент России Владимир Путин намекнул, что может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться заставить Украину – и Запад – заключить соглашение, которое позволит ему сохранить часть своих достижений. Ожидается, что послевоенное восстановление разрушенной экономики Украины будет стоить более 340 миллиардов долларов", - добавляют в агентстве.