Зеленский является слишком слабым президентом, - Ярослав Грицак
Запад не уверен в том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский настроен двигаться исключительно прозападным геополитическим и ценностным путем
Об этом историк Ярослав Грицак заявил в беседе с телеведущим Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Мы имеем слишком слабого президента", - сказал ученый.
"Имея такого президента, мы не можем однозначно двигаться в сторону Запада.
Потому что, во-первых, сам он не будет однозначно двигаться.
Во-вторых, Запад будет проявлять очень осторожные шаги - что с этим делать. Они так до конца и не понимают, что с этим делать. В частности, американская администрация после той ситуации с Трампом и всех тех разговоров ", - пояснил историк.
На практике для Украины это будет означать состояние длительной политической неопределенности, считает Ярослав Грицак.
"Нас будут держать в лимбе (промежуточном состоянии - ред.) очень долго. То есть, если бы был другой президент, может, он бы не держал. Но нас будут держать в лимбе, вглядываясь, а тут делается", - спрогнозировал исследователь.
"До следующих выборов", - подчеркнул Грицак.
"И я предполагаю, сейчас будет активная попытка - и с Украиной, и с Запада - нащупать, кто может быть следующим, быть хорошей альтернативой Зеленскому. Или же сам Зеленский может стать альтернативой нынешнему Зеленскому", - продолжил историк.
Но для этого, отметил Грицак, Зеленский должна избавиться в своем окружении от агентов российского влияния и Игоря Коломойского.
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