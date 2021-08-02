Зеленский является слишком слабым президентом, - Ярослав Грицак

Об этом историк Ярослав Грицак заявил в беседе с телеведущим Антоном Борковским на Еспресо.TV .



"Мы имеем слишком слабого президента", - сказал ученый.



"Имея такого президента, мы не можем однозначно двигаться в сторону Запада.



Потому что, во-первых, сам он не будет однозначно двигаться.



Во-вторых, Запад будет проявлять очень осторожные шаги - что с этим делать. Они так до конца и не понимают, что с этим делать. В частности, американская администрация после той ситуации с Трампом и всех тех разговоров ", - пояснил историк.



На практике для Украины это будет означать состояние длительной политической неопределенности, считает Ярослав Грицак.



"Нас будут держать в лимбе (промежуточном состоянии - ред.) очень долго. То есть, если бы был другой президент, может, он бы не держал. Но нас будут держать в лимбе, вглядываясь, а тут делается", - спрогнозировал исследователь.



"До следующих выборов", - подчеркнул Грицак.



"И я предполагаю, сейчас будет активная попытка - и с Украиной, и с Запада - нащупать, кто может быть следующим, быть хорошей альтернативой Зеленскому. Или же сам Зеленский может стать альтернативой нынешнему Зеленскому", - продолжил историк.



Но для этого, отметил Грицак, Зеленский должна избавиться в своем окружении от агентов российского влияния и Игоря Коломойского.



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